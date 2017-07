WAIDHOFENHeuer sind wieder 300 Anmeldungen für die drei ausgeschriebenen Familiensingwochen, zwei in Hohenlehen und eine in Bad Traunstein, eingelangt. Diese Erfolgsgeschichte feiert die BhW NÖ GmbH am Freitag, 21. Juli, mit einem Jubiläumskonzert und einem Festakt im Plenkersaal. Beginn: 18.30 Uhr, freie Platzwahl, Eintritt frei.Das Konzertprogramm spiegelt die „Klingende Vielfalt“ einer solchen Kreativwoche wider. Vom Erwachsenenchor, der Familienmusik Böck und dem Familiengesang Knöpfl bis zum „Tanz mit Robert“ mit Robert Lhotka kann sich das Publikum auf einen abwechslungsreichen Abend freuen. Am Bild: Singwochenleiter Erhard Mann und Robert Lhotka.

| NOEN, BhW/A.Luger