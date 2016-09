WAIDHOFEN | Der Verein „Filmzuckerl“ zeigt den Dokumantarfilm „Tomorrow“ in Kooperation mit der Stadt Waidhofen und dem Verein „spür.sinn“ in der Filmbühne Waidhofen am Mittwoch, 21.9., 20.30 Uhr und am Donnerstag, 22.9., 18.15 Uhr. Der Film trifft den Nerv der Zeit und wurde als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet. „Tomorrow“ beweist, dass aus einem Traum die Realität von morgen werden kann, sobald Menschen aktiv werden.

