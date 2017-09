Alle Veranstaltungen im Ybbstal.

WAIDHOFEN: Ein italienischer Markt „Mercato Italiano“ findet am Donnerstag, 21.9., von 9–20 Uhr, Freitag, 22.9., 9–22 Uhr sowie Samstag, 23.9., 9–18 Uhr, in der Fußgängerzone am Hohen Markt statt. Zahlreiche Köstlichkeiten aus Umbrien, Kalabrien, Sardinien, der Toskana und Apulien warten auf die Besucher. Das Herz der Liebhaber italienischer Genüsse wird in diesen drei Tagen höher schlagen. Im Rahmen der Einkaufsnacht am Freitag ist der Markt sogar bis 22 Uhr geöffnet. Magistrat

| NOEN