Der 1. NÖ Zivilschutztag findet am Samstag, 1.10., 9–11 Uhr statt. In dieser Zeit werden die Zivilschutzbeauftragten der Stadt Waidhofen vor dem Rathaus für Infos und Auskünfte rund um die Themen Alarmsignale, Selbstschutz und Bevorratung zur Verfügung stehen. Zivilschutz-Probealarm in ganz Österreich: 12 und 12.45 Uhr.

