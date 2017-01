Der 70. Jägerball der Jagdgesellschaften Waidhofen I und II findet am Samstag, 28.1., 20 Uhr, im Gasthaus Heigl in Konradsheim statt. Für die musikalische Unterhaltung werden die „Lechner Buam“ sorgen. Aller Besucher erhalten ein Gratisgetränk in derJägerbar, wenn sie bis 21 Uhr eintreffen. Tombola. Preisschießen: Freitag, 27.1., 18 Uhr und Samstag, 28.1., 16 Uhr.

