Das Herbstkonzert des Waidhofner Kammerorchesters und des Chors Cantores Dei Allhartsberg findet am Samstag, 8.10., 19.30 Uhr, in der Basilika Sonntagberg sowie am Sonntag, 9.10., 16 Uhr, in der Stiftskirche Seitenstetten statt. Mit Sopran Simone Vierlinger, Tenor Michael Nowak und Bass Günther Groissböck bringen Chor und Orchester mit Dirigenten Wolfgang Sobotka „Die Jahreszeiten“ von Joseph Haydn zur Aufführung. Karten sind unter www.oeticket.com, im Tourismusbüro Waidhofen, bei allen Raiffeisenbanken im Ybbstal sowie im Klosterladen Seitenstetten erhältlich.

| privat