Die Vertreter der Handelsakademie, Handelsschule und des Trainingszentrums Waidhofen laden alle Interessierten zum Tag der offenen Tür am Freitag, 18.11., von13 bis 18 Uhr ein. Es wird die Gelegenheit geboten, einen Blick in den Schulalltag und hinter die Kulissen zu werfen. Klassenräume, EDV-Ausbildungsräume, die Laptopklassen, das Betriebswirtschaftliche Zentrum, der Kernbereich der praxisbezogenen Ausbildung, könnenbesichtigt werden. Führungen. Gespräche mit Professoren. Schnuppertag an der Schule.

| NOEN, Schule