Bei der Punschhütte am Freisinger Berg werden am Freitag, 2.12., ab 16 Uhr die Vertreter des Vereins Mit-Menschen für den guten Zweck Punsch ausschenken. Der vorweihnachtliche Punschumtrunk findet immer am Wochenende statt. Nächster Termin: Samstag, 3.12., Landjugend Waidhofen.

| NOEN, Privat