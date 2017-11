Alle Veranstaltungen im Ybbstal.

WAIDHOFEN: Der 1. Zeller Advent findet am Freitag, 1. Dezember, ab 17 Uhr, am Hauptplatz statt. An diesem Abend soll der Christbaum am Hauptplatz gemeinsam mit den Bürgern feierlich geschmückt werden. Alle sind herzlich eingeladen, ihre mitgebrachten Kunstwerke auf den Baum zu hängen. Punsch und Maroni: ab 17 Uhr. Musikalische Umrahmung: Bläserensemble der Stadtmusikkapelle, der Musikschule sowie einem Kinderchor. Magistrat

| Magistrat