WAIDHOFEN: Die traditionelle Fahrt mit dem Christkindlzug zur Waldweihnacht am Buchenberg findet am Samstag, 24.12. statt. Abfahrt: Hauptbahnhof: 12.35 Uhr. Schillerpark: 12.38 Uhr. Lokalbahnhof: 12.40 Uhr. Vogelsang: 12.42 Uhr. Kreilhof: 12.44 Uhr. Gstadt: 12.47 Uhr. Retourfahrten: Gstadt: ab 13.13 Uhr. Zustieg in jeder Station möglich. Große Tombola in Gstadt. Preise: Erwachsene 6,50 Euro. Kinder: 3,50 Euro. Reservierungen: 07442/52600 8–20 Uhr sowie verein.pro@ybbstalbahn.at

| Privat