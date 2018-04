An zwei Tagen und mit stimmungsvoller Volksmusik wird in der Stadt Waidhofen heuer wieder der Start in den Mai gefeiert. Beim Begegnungsfestival „wieder aufhOHRchen“ dreht sich wieder alles um gelebte Volkskultur und um die verschiedenen Facetten traditioneller Volksmusikklänge.

Am Sonntag, 29. April, spielen Musiker des Musikschulverbands Waidhofen-Ybbstal und des Salzburger Musikum Gröding gemeinsam auf. Ensembles aus beiden Musikschulen, darunter etwa die Goiserer Klarinettenmusi, die Katzengrobn Musi, die Junge Windhager Tanzlmusi und D’Sunndaberga, laden zu einem Volksmusikabend im Plenkersaal.

Am Montagabend, 30. April, wird mit Musik von der Stadtmusikkapelle und Schwung von der Volkstanzgruppe Windhag der Maibaum aufgestellt. „Das gemeinsame Feiern, Musizieren und Singen steht im Mittelpunkt und soll in der Region nachhaltig das Verständnis für Volksmusik, Volkskultur und die regionale Identität stärken“, meint Volkskultur-Chefin Dorli Draxler. Steht dann der Maibaum, laden sechs Waidhofner Gastronomiebetriebe zur Wirtshausmusik (siehe Infobox).