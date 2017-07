Nach 37 Jahren verlässt Margarete Blamauer die Volksschule in Opponitz, um ihren wohlverdienten Ruhestand anzutreten. Die langjährige Direktorin der Schule wurde im Rahmen einer großen Feier am letzten Schultag von den Schülern und Eltern, ihren Lehrerkollegen und der Gemeindevertretung in die Pension verabschiedet.

Auch zahlreiche Ehrengäste, allen voran Pfarrer Alois Penzenauer, die Pflichtschulinspektoren Josef Hörndler und Leopold Schauppenlehner sowie Martin Traxler vom Zentralausschuss der Landeslehrer, gaben der Feier die Ehre.

Großes Engagement für Flüchtlinge

In seiner Rede würdigte Bürgermeister Johann Lueger das große Engagement der Direktorin rund um die Schule sowie im Bereich der Flüchtlingshilfe. Die Kinder und das Lehrerkollegium bedankten sich bei Blamauer für ihre Geduld sowie für ihre Hilfestellungen in verschiedenen Belangen und ihre verlässliche Arbeit.

Musikalisch umrahmt wurde die Feier von den Volksschülern selbst. Die Kinder hatten im Vorfeld unter der Leitung der beiden Pädagoginnen Petra Erber und Lisa Teufel mehrere Lieder einstudiert. Abschließend bedankte sich die langjährige Direktorin in einer bewegenden Rede bei allen für die hervorragende Zusammenarbeit, bevor der Tag gemütlich im Schulgarten ausklang.

Margarete Blamauer war, nach einigen Jahren beruflicher Tätigkeit an der Haupt- und Volksschule in Ybbsitz sowie an der Hauptschule in Wallsee, seit 1980 an der Volksschule in Opponitz tätig. Im Jahr 2000 übernahm sie schließlich die Leitung der Schule, bevor ihr im Jahr 2011 der Titel Oberschulrätin verliehen wurde. Nach über 40 Jahren pädagogischer Tätigkeit tritt Blamauer nun den Ruhestand an.

Mit Beginn des neuen Schuljahres wird die gebürtige Opponitzerin und Direktorin der Volksschule Plenkerstraße in Waidhofen, Ruth Salamon, die Leitung der Schule in Opponitz übernehmen.