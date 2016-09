Zu den 77 Fairtrade-Gemeinden in Niederösterreich kann sich nun auch die Marktgemeinde Sonntagberg zählen. Beim diesjährigen Marktfest in Rosenau überreichte Landtagsabgeordneter Anton Kasser eine dementsprechende Urkunde. „Fairtrade-Gemeinden tragen zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen tausender Menschen überall auf der Welt bei. Sie helfen mit, Armut zu bekämpfen“, sagte Kasser. In einer Fairtrade-Gemeinde werden Produkte mit dem Fairtrade-Gütesiegel in den lokalen Geschäften und Gastronomiebetrieben angeboten. Zusätzlich wird auf aktive Bewusstseinsbildung gesetzt.

„Fairer Handel bedeutet Klimaschutz“

„Fairtrade-Gemeinden tragen zum weltweiten Klimaschutz bei. Durch die Bezahlung von Bio-Aufschlägen wird der biologische Anbau gezielt gefördert“, unterstrich Fairtrade-Arbeitskreisleiter Josef Rumpl.

Nach der Urkundenüberreichung folgte eine Modenschau mit moderner Fairtrade-Bekleidung. Kommentiert wurde diese von Anna Hochpöchler.

„Wenn wir Schokolade essen, Kaffee trinken, billige Kleider tragen, dann steckt in diesen Produkten oft unmenschliche Arbeit von Kindern, das Leid der arbeitenden Menschen, die ohne Schutz Giftstoffen ausgesetzt sind, die unwürdige Löhne bekommen, krank werden und jung sterben“, sagte Bürgermeister Thomas Raidl. „Fairer Handel schafft menschenwürdige Arbeitsplätze“, ist auch Fairtrade-Ausschussmitglied Adi Reichartzeder überzeugt.