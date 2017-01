Einen Sozialfonds für Waidhofen fordert die Liste SPÖ & Unabhängige. „Wir wollen, dass die Straf- und Bußgelder von Falschparkern und Temposündern zweckgebunden in einen Sozialfonds, der ausschließlich vom Waidhofner Sozialamt verwaltet wird, eingezahlt werden“, führt SPÖ-Vizebürgermeister Martin Reifecker aus. Mit dem Geld solle dann Familien oder Einzelpersonen bei der Wohnungsanzahlung oder Kautionshinterlegung geholfen werden.

Weiters möchte die Liste Handyparken in der Waidhofner Innenstadt ermöglichen. Per Handypark-App am Mobiltelefon solle man zukünftig bargeldlos parken und bei Bedarf auch die Parkzeit verlängern können, so Reifecker.