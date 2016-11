Kritik übt die SPÖ in einer Aussendung an der WVP und Bürgermeister Werner Krammer in Zusammenhang mit dem Ortsteil Raifberg. Hier würden nur alle fünf Jahre pünktlich vor jeder Gemeinderatswahl Dinge umgesetzt, die ursprünglich abgelehnt worden seien, heißt es darin. Die SPÖ verweist dabei auf das sanierungsbedürftige Geländer in der Unterzellerstraße, das nun 2017 hergerichtet werden soll.

„Schade, dass immer eine Wahl vor der Türe stehen muss, bis etwas umgesetzt wird,“ sagt SPÖ-Vizebürgermeister Martin Reifecker. Die SPÖ vermutet die Verteilung von Wahlgeschenken. Dass das Geländer saniert wird, wird begrüßt, dass die Maßnahme erst 2017 erfolgen soll, hingegen bekrittelt.

Ein Wahlzuckerl vermutet die SPÖ auch bei der im Sommer durchgeführten Sanierung der Oberen Schmiedestraße, in die vorher jahrelang nichts investiert worden sei. Auch habe man schon vor drei Jahren eine schnellere Internet-Infrastruktur für die Weitmannsiedlung angeregt, heißt es weiter. Man sei gespannt, ob sich da auch noch schnell vor der Wahl etwas tue.

"Hat nichts mit Wahlzuckerl zu tun"

Die Entscheidung des Landes NÖ über die Sanierung des Geländers sei von den Entwicklungen rund um die Böhler Wehranlage abhängig gewesen, sagt WVP-Vizebürgermeister Mario Wührer. „Mir ist wichtig, dass das Anliegen bald in die Tat umgesetzt wird und genau das haben wir erreicht.“

In Sachen Breitband verweist Bürgermeister Werner Krammer auf den flächendeckenden Glasfaserausbau im Rahmen der Pilotregion Ybbstal. „Hier geht es jetzt in Waidhofen, genauso wie im restlichen Ybbstal, in die Umsetzungsphase. Das hat nichts mit Wahlzuckerl zu tun.“