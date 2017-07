Entdecken, erforschen, erfahren… so lautete das Motto des KinderUNIversum Waidhofen an der Ybbs, das heuer erstmals dreitägig abgehalten wurde. Die Stadt Waidhofen an der Ybbs wurde zum Campus ernannt. Die Zentrale, die Hauptuni, bildete das Schloss Rothschild, in dem Vorlesungen, Seminare und Workshops stattfanden.

Über 210 Kinder forschten und begriffen, im wahrsten Sinne des Wortes, Wissenschaft in verschiedenen Disziplinen. Die jungen Studierenden hatten einen enormen Wissensdurst. Regionale, wie globale Themen fanden im Stundenplan ebenso ihren Platz, wie Wissenswertes über Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges.

Erde, Feuer, Wasser, Holz und Metall – das sind jene Begriffe, mit denen man die gesamte Region entlang der Eisenstraße Niederösterreich verbindet. Diese fünf Elemente hatten dieses Stück Land geprägt. Daher bot das KinderUNIVersum an vier Fakultäten Lehrveranstaltungen passend zu diesen Bereichen an. Ebenso wurden Exkursionen in die Umgebung unternommen, ein Highlight war dabei der Besuch des Erzbergs. Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen hielten als Dozenten Kurse an der Kinderuni. Sie brachten viel Wissen, spannende Ideen und eine Menge Antworten zu verschiedenen Themen mit.

„Wir freuen uns sehr über die große Begeisterung am KinderUNIversum und die guten Anmeldezahlen von Beginn an“, sagt Kuratorin Gudrun Schindler-Rainbauer. Stolz auf das Projekt ist auch Bürgermeister Werner Krammer. „Die jungen Menschen sind unsere Erwachsenen von morgen. Sie sind es, die in Zukunft auch unsere Stadt und diese Region mitgestalten. Dieses Ferienangebot ist das I-Tüpfelchen auf unserem breiten und guten Bildungsangebot für alle Generationen in Waidhofen“, ist er überzeugt.

Das KinderUNIversum endete mit der feierlichen Sponsion im wunderschönen Ambiente des Schlosshofes, in dem die Begeisterung der Kinder nochmal so richtig spürbar wurde. Ein paar zeigten Gelerntes aus den Kursen: Zwei Tanzperformances beeindruckten das Publikum, ein Highlight war auch das Musikstück vom KinderUNIorchester, das sich ihre Instrumente heuer nachhaltig aus Müll gebastelt hatte.