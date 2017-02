Als einziger Kandidat wurde Werner Krammer bei der konstituierenden Sitzung des neuen Waidhofner Gemeinderats am Montagabend im großen Sitzungssaal des Rathauses zum Bürgermeister gewählt.

32 der 40 abgegebenen Stimmen entfielen auf den amtierenden WVP-Stadtchef. Ebenfalls mit 32 Stimmen wurde Mario Wührer (WVP) zum ersten Vizebürgermeister gewählt. 35 Stimmen erhielt Martin Reifecker von der Liste SPÖ & Unabhängige (UA) bei der Wahl zum zweiten Vizebürgermeister.

Gewählt wurden auch die Mitglieder des Stadtsenats. In diesem Gremium hält die WVP nun bei sieben Sitzen, die SPÖ & UA bei zwei und die Liste FUFU bei einem.

Weiters wurden am Montag die Gemeinderatsausschüsse gebildet. Zwölf an der Zahl gibt es künftig – um einen mehr als zuvor, da die Ressorts Kultur und Bildung einen eigenen Ausschuss bekommen. Mehr dazu in der Printausgabe der Ybbstaler NÖN, sowie im ePaper.