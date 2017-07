Die Waidhofner Musikschmiede ist längst eine Erfolgsgeschichte. Von Jahr zu Jahr erhöht sich nicht nur die Zahl der Teilnehmer und Dozenten, sondern auch das Niveau der Lehrer nimmt jährlich zu. „Unsere Dozenten spielen zum Teil in den renommiertesten Orchestern Österreichs und Deutschlands und sind an führenden Musikschulen des Landes tätig“, so Kursleiter Thomas Wallner. Bei der Eröffnung der Musikschmiede konnte der Plenkersaal den Andrang an Schülern und Eltern gar nicht fassen.

Der Verein Initiative zur Förderung kultureller Aktivitäten, kurz IFKA, organisiert und veranstaltet seit 29 Jahren die Waidhofner Musikschmiede. Dieses Seminar für Bläser und Schlagwerker bietet der musikbegeisterten Jugend die Gelegenheit, sich durch Unterricht, Konzerte und der Möglichkeit zum Erwerb des Leistungsabzeichens des NÖ Blasmusikverbands auf ihrem Instrument zu profilieren.

Als musikalische Höhepunkte warten am Donnerstag, 13. Juli, 19.30 Uhr, die Lehrer mit einem Konzert auf, das anlässlich des 30-Jahr-Jubiläums der Musikschmiede im Schlosscenter stattfinden wird. „Das Niveau, auf dem da musiziert wird, kann sich sehen lassen“, so Wallner. Am Freitag 19 Uhr, laden dann alle Schüler zum Abschlusskonzert in den Plenkersaal, bei dem es ratsam ist, sich früh einen Sitzplatz zu reservieren.