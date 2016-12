Mit 55 Kandidaten wird die Waidhofner Volkspartei am Sonntag, 29. Jänner, zur Gemeinderatswahl antreten. Das sind noch mehr Kandidaten, als man bei der letzten Wahl im Jahr 2012 aufbieten konnte, als man mit 52 Kandidaten ins Rennen ging. Damals verlor die WVP ihre absolute Mehrheit und hält seitdem bei 20 Gemeinderatssitzen. Für Bürgermeister Werner Krammer ist es seine erste Wahl, in die er als Spitzenkandidat geht.

Welche Namen sich im Team der WVP finden werden, möchte der Stadtchef noch nicht bekannt geben. „Unser Wahlauftakt wird am 9. Jänner erfolgen“, sagt Krammer. „Da werden dann alle Kandidaten vorgestellt und unser Wahlprogramm präsentiert.“ So viel wird aber schon verraten: 35 Prozent der Kandidaten sind Frauen, 40 Prozent unter 40 Jahre alt und über 50 Prozent finden sich neu und erstmals auf der Liste der Waidhofner Volkspartei. „Es ist ein schönes Zeichen, wenn sich so viele Leute in die Lokalpolitik einbringen und mitgestalten wollen“, sagt der Stadtchef.

Im Team seien Männer und Frauen aus verschiedensten Berufsgruppen vertreten. Vom Busfahrer bis zum Polizisten, von der Hebamme bis zum Tischler oder Landwirt, von der Lehrerin bis zum Studenten sind auf der Liste der WVP alle Berufe zu finden. „Sie alle sind bereit, 100 Prozent für Waidhofen zu geben“, betont Krammer.

Die Zusammensetzung des WVP-Teams soll auch ein starkes Signal an die Ortsteile sein: 22 Kandidaten kommen vom Land. 21 Kandidaten kommen aus der Stadt und zwölf aus dem Ortsteil Zell. „Miteinander decken wir alle Lebensbereiche und alle Bevölkerungsgruppen unserer Stadt ab“, so Krammer. „Miteinander sind wir Waidhofen.“ Am Samstag wurde der WVP-Wahlvorschlag vom Parteivorstand abgesegnet.

Wer aus dem WVP-Team nach dem 29. Jänner letztendlich ins Rathaus einziehen wird, soll der Wähler entscheiden. Aus diesem Grund setzt man im Jänner auf dasselbe Vorzugsstimmenmodell wie auch schon bei der letzten Gemeinderatswahl. Nur der Bürgermeister auf Platz eins ist gesetzt, der Rest der Kandidaten ist alphabetisch gereiht.

Damit die WVP nach der Wahl dennoch das gesamte Gemeindegebiet im Gemeinderat abdeckt, wurden drei Wahlkreise gebildet. Wer in diesen jeweils die meisten Vorzugsstimmen bekommt, schafft es ins Rathaus. Nur bei ein paar Sitzen behält sich der Parteivorstand vor, diese selbst zu besetzen. „Viele reden nur davon, wir leben das Persönlichkeitswahlrecht wirklich“, sagt Krammer.