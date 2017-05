Unter dem Titel „Gegen Papst und Kaiser“ ist seit Donnerstag eine Sonderausstellung im 5e-Museum der Stadt Waidhofen im Rothschildschloss zu sehen.

Die Schau wurde unter Beisein hoher Würdenträger aus evangelischer und katholischer Kirche eröffnet, was ein besonderes Licht auf die gelebte Ökumene in der zur Lutherstadt ernannten Stadt Waidhofen wirft. Auf dieses in der Geschichte nicht immer friktionsfreie Verhältnis ging der evangelische Pfarrer Waidhofens Siegfried Kolck-Thudt zum Auftakt in humorvollen Anmerkungen ein. Kuratorin Inge Janda, die über Jahre an der Konzeption, der Zusammenstellung und dem oft mühsamen Beschaffen der einzigartigen Exponate gearbeitet hatte, dankte allen Unterstützern und Leihgebern.

Die Schau behandelt die Zeitspanne um das Jahr 1517 in Deutschland und in Waidhofen. Das Leben Luthers wird prägnant aufgezeigt und von Dünkeln und Legenden entstaubt. Wie sich in den Bauwerken der Region bis heute die Reformationszeit widerspiegelt, beschreibt ein weiterer Ausstellungsimpuls. Die dramatischen Geschehnisse der Gegenreformation in Waidhofen werden beleuchtet.

Superintendent Lars Müller-Marienburg gratulierte zur gelungenen Schau und konterkarierte den Ausstellungstitel mit der Aufforderung, „dass man bei aller Begeisterung für die Ausstellung nicht nur die Akzente gegen Papst und Kaiser suchen sollte, sondern auch entdecken möge, wofür die Kirchen und die Menschen heute stehen“.

Bürgermeister Werner Krammer eröffnete die Ausstellung, die für ihn „Spuren der Geschichte in der Stadt besonders sichtbar und erkennbar macht.“