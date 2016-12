Mehr als 100 Musiker aus dem Musikschulverband stellten sich am Sonntag in den Dienst einer stimmungsvollen musikalischen Adventfeier in der Stadtpfarrkirche. Unter dem Titel „Waidhofner Advent“ wurde auf hohem Niveau musiziert und gesungen. Mit Matthias Settele konnte erneut die Stimme der Region für die Rezitation von Adventgedanken, die nachdenklich machten und aufrüttelten, gewonnen werden.

Die Sinfonietta unter der Leitung von Christian Blahous | Leo Lugmayr

Ein Posaunenensemble, das Quintett Agitato, ein Querflöten- und Percussionsensemble, Blowy, Sinfonietta und das Gitarrentrio musizierten Seite an Seite mit dem Chor Vielstimmig, dem Trompetentrio, dem Ensemble Sitzstreich, einem Hornensemble, der Saitenmusi, der Katzengraben Musi, dem Ensemble Singfreude, dem Streicher Sextett sowie dem Nodnol-Trio.