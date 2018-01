Akademie formte Rohdiamanten & Superhelden .

Die „Superheldenakademie“ - also die HAK/HASCH/TZW Waidhofen an der Ybbs hat in den letzten Jahren Rohdiamanten zu Superhelden geformt. Die angehenden Superhelden luden zum 40. Abschlussball „Night of Heroes - Ein heldenhafter Abgang“.