1.400 Quadratmeter an vermietbarer Bürofläche entstehen derzeit in den drei Althäusern in der Pfarrgasse am ehemaligen Bene-Areal im Ortsteil Zell. Die Wirtschaftspark Ybbstal GmbH hat die drei Häuser gekauft und saniert sie gerade.

Ein Geschoß in einem der drei Häuser soll dabei als Coworking Space genutzt werden. Sieben bis acht Coworking Plätze sind angedacht. „Zielgruppe sind Einpersonenunternehmen, die derzeit ein Homeoffice haben, aber gerne wieder Struktur hätten“, sagt Wirtschaftspark-Geschäftsführer Andreas Hanger.

"Ideen:Werkstatt molto bene - ein würdiger Name"

„Die Idee ist, einen Büroplatz ganz günstig zur Verfügung zu stellen.“ Um 240 Euro monatlich bekommt man dann einen Büroplatz mit WLAN-Anschluss, zentralem Kopierer, Teeküche und Besprechungsraum. Auch die Reinigung ist inkludiert. Die Interessentenlage sei sehr gut, so Hanger. Im März bzw. April 2017 sollen die Flächen bezugsfertig sein.

Nun hat der Arbeitskomplex auch einen neuen Namen: „Ideen:Werkstatt molto bene“. Bürgermeister Werner Krammer freut sich über diese Entscheidung: „Ein würdiger Name – immerhin sollen hier ausgezeichnete Ideen geboren werden.“