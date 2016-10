Waidhofen an der Ybbs

Mit einer Vernissage wurde am Samstag eine Ausstellung in der Zahnarztpraxis von Christiane Presenhuber eröffnet. Die in Gresten lebende Künstlerin Christine Brunda zeigt dort nun für ein halbes Jahr ihre Werke.

Brunda hat sich der Malerei verschrieben und arbeitet vorrangig mit Öl, Acryl und Aquarell. Mittels verschiedener Mischtechniken sucht sie vor allem Natureindrücken auf den Grund zu gehen. „Für mich ist Malen eine Herausforderung und gleichzeitig ein Ausgleich“, sagt sie. Betrachtet man ihre Arbeiten, kann man sich der Magie ihrer Farben Kraft ihres Gestus nicht entziehen.

Ob Körper- und Bewegungsstudien, Naturimpressionen oder räumlich wirkende Collagen, Brunda versucht in ihren Arbeiten stets dem ersten Eindruck einer Situation das Seine zu lassen und daraus künstlerische Schlüsse zu ziehen. Als Leiterin von Malseminaren gibt sie ihr Können regelmäßig weiter.

Galeristin Presenhuber zeigt sich mit der Auswahl der Arbeiten für die Ordination zufrieden: „Kunst passt gut zu Medizin und stellt unserer sachlichen Herangehensweise an ein Problem ein gerütteltes Maß an Fantasie gegenüber. Ich bin sicher, meine Patienten schätzen das.“