Waidhofen an der Ybbs

Vor rund zwei Jahren wurden Stärken und Schwächen der Oberen Zell bei einem Bürgerforum formuliert. Um Rückblick zu halten und den Fokus auf die neuen Ziele zu richten, traf man sich vergangenen Donnerstag in der Union-Sporthalle auf der Zell. Projektleiter Christoph Böck sprach die vielen Wünsche an, aber auch zahlreiche Projekte, die bereits umgesetzt wurden.

So wurden in der Zwischenzeit z. B. einige Straßenbeläge mit einer Dünnschichtdecke versehen, Anzeigetafeln zur Verkehrssicherheit speziell für Schulkinder errichtet und ein Weg beim Kunstrasenplatz geschaffen. Andere Projekte befinden sich schon in der Umsetzung wie z. B. ein gewünschter Gehsteig, Glasfaseranbindung oder ein Badeplatz an der Ybbs.

Rund um das viel diskutierte Verkehrskonzept kündigte Bürgermeister Werner Krammer an: „Wichtig ist es, den Durchzugsverkehr wegzubringen und den Nahverkehr mit Tempokontrollen einzubremsen. Diese werden ab nun durchgeführt werden.“ Viele Zeller fürchten eine zu starke Verbauung der Oberen Zell, damit verbunden Parkplatznot und einen Verlust an Lebensqualität.

Um den Zellern ein Stück Freiraum zu bieten, wurde mit der Alpenland Bau- und Siedlungsgenossenschaft eine Vereinbarung getroffen, nach der ein Grundstück direkt neben dem Kunstrasenplatz der Stadt für zehn Jahre zur Verfügung gestellt wird.

Rundweg, Feuerstelle und Schrebergärten

Um diese Fläche optimal zu gestalten, hatte sich im Vorfeld eine Arbeitsgruppe gebildet. Projektleiter Böck präsentierte die zahlreichen Vorschläge, die bereits in einem von Wolfgang Kettner gestalteten Planentwurf festgehalten wurden: „Auf dem 5.600 m großen Grundstück planen wir eine Feuerstelle zum Grillen, einen Rundweg, Schrebergärten in der Größe von rund 25 Quadratmetern, ein Rohr zum Durchklettern für Kinder, einen Weidentunnel, eine Wasserstelle und natürlich Sitzgelegenheiten.“

Die beliebte Rodelwiese soll unangetastet bleiben; ein Spielplatz ist nicht geplant, da sich einer in der Nähe befindet und den Kindern einfach nur Platz zum Austoben geboten werden soll. Die Größe der Schrebergärten hängt von den Anmeldungen ab. Auf jeden Fall werden sie eingezäunt, um die Anbauflächen vor den Rehen zu schützen.

Wie die Gärten genutzt werden, darf jeder Hobbygärtner selbst entscheiden – ob Blumenwiese, Hochbeet oder Kräuterspirale, alles ist möglich. Eine Wasserstelle ist vorhanden, ein Kompostplatz wird angelegt. Es wird eine kleine Pacht eingehoben, die Höhe ist noch nicht bekannt.

Für das Projekt „Freiraum Zell“ wird ein Verein gegründet. „Natürlich wird es Regeln geben. Wir wollen ja die Lebensqualität erhöhen, da soll jeder auf die Nachbarn Rücksicht nehmen“, appelliert Böck und hofft auf viele Anmeldungen. „Es geht hier um die Eigenverantwortung der Zeller. Jeder soll und darf sich beteiligen.“