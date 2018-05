Die Waidhofner Innnenstadt wird zur Spielwiese: Bei der Waidhofner Einkaufsnacht am Freitag, 25. Mai, erwarten die Besucher Casinofeeling, Livemusik sowie Spiel und Spaß für Klein und Groß.

Bis 22 Uhr haben die Geschäfte in der Waidhofner Innenstadt an diesem Freitag geöffnet. Neben verschiedenen Angeboten in den Geschäften, darunter etwa ein Wein-Roulette, ein Glücksrad oder auch ein Rabattwürfeln, bietet die Einkaufsnacht auch ein buntes Rahmenprogramm. So können die Besucher etwa beim XXL-Roulette oder beim American Roulette vom Casino Linz am Oberen Stadtplatz ihr Glück versuchen. Gespielt wird zum Vergnügen und mit wertfreien Jetons – aber es locken viele Überraschungspreise.

Feuerwehr feiert heuer 150 Jahre

Auch die Waidhofner Vereine und Organisationen werden sich beim Stadtfest präsentieren. Die Feuerwehr feiert heuer ihren 150. Geburtstag und bietet zum Jubiläum ein buntes Programm mit Zielspritzen, Balltreiben und einer Geschicklichkeitsübung am Unteren Stadtplatz. Die Sportunion, die Waidhofner Kinderfreunde, die Tagesmütter des Hilfswerks und die Projektgruppe „Sturmfrei“ machen mit verschiedenen sportlichen, kreativen und spielerischen Stationen in der Fußgängerzone Halt.

Für die musikalische Umrahmung der Shopping-Nacht sorgen Günter Schelberger mit jazzigem Timbre auf Saxofon und Klarinette, die talentierte Waidhofner Pianistin Tata Asatiani-Aigner mit einem vielfältigen Repertoire von Jazz-Standards bis Klassik sowie Thekla Wagner und Band mit einem bunten Mix verschiedener Genres.

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.