Waidhofen an der Ybbs

Für Diskussionen im Gemeinderat sorgten die geplanten Radarmessungen im Waidhofner Stadtgebiet. Die NÖN berichtete. Diese sollen ab 15. Mai an zwei Tagen die Woche von der Verkehrspolizei der Stadt durchgeführt werden. Dafür werden Geräte der Firma ÖWD angemietet. Kosten: 521,72 Euro pro Tag und somit 34.433,52 Euro für das restliche Jahr 2017 – eine Ausgabe, die durch die Einnahmen aus den Strafgeldern abgedeckt werden soll.

Die SPÖ&UA brachte einen Zusatzantrag ein, nachdem die eingenommenen Gelder für Bewusstseinsbildung in Sachen Verkehr, verkehrsberuhigende Maßnahmen sowie die Stärkung des öffentlichen Verkehrs verwendet werden sollen. Man wolle damit dem Vorwurf, dass die Stadt nur an Abzocke interessiert sei, entgegenwirken, so SPÖ-Verkehrsstadtrat Erich Leonhartsberger.

Sowohl Liste FUFU als auch FPÖ und Grüne unterstützten den Vorschlag. (Die UWG war bei der Sitzung im Gemeinderat nicht vertreten.) Die WVP-Mehrheit lehnte den Zusatzantrag jedoch ab. Es sei gesetzlich geregelt, wozu diese Gelder verwendet werden dürfen, sagte WVP-Stadtrat Franz Sommer. Dabei würden sich genau jene von der SPÖ vorgeschlagenen Punkte plus Straßen erhaltende Maßnahmen finden. Letztere würden aber nicht das Ressort der SPÖ betreffen, weshalb es nun diesen Zusatzantrag gebe. Gegen diesen Vorwurf verwehrte sich Leonhartsberger vehement.

Letztendlich wurde der Tagesordnungspunkt mit Gegenstimmen der SPÖ&UA beschlossen.