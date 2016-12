Waidhofen an der Ybbs

Bei ihrem ersten Antreten bei der Gemeinderatswahl 2012 überraschte die Liste FUFU mit zwei Mandaten aus dem Stand. Uniformträger Martin Dowalil und Gattin Nicole Wildling-Dowalil zogen daraufhin in den Gemeinderat ein. Seitdem hat sich die Liste als kritische politische Kraft im Waidhofner Rathaus etabliert.

Nachdem es im Sommer noch so aussah, als wolle sich Dowalil aus der Gemeinderatsarbeit zurückziehen, entschied er sich im Herbst schließlich doch dazu, weiterzumachen. Die von der WVP im Alleingang beschlossene Vorverlegung des Wahltermins wurmte ihn derart, dass er sich sagte „jetzt erst recht“ und daraufhin unter dem Motto „I want you“ um Mitstreiter warb. Und siehe da, er wurde fündig: So wird am 29. Jänner nun ein achtköpfiges FUFU-Team ins Rennen ums Rathaus gehen.

Nicole Wildling-Dowalil wird sich nach der Wahl aus der Gemeindepolitik zurückziehen. | Kössl

Das Posieren in Uniform, wie das die sechs Kandidaten der Farblosen Unabhängigen Formierten Uniformierten – kurz FUFU – 2012 im Wahlkampf noch taten, gehört jedoch der Vergangenheit an. Allein FUFU-Kopf Dowalil will sich sein Markenzeichen, die Uniform, nicht nehmen lassen.

Unter den Kandidaten der Liste FUFU finden sich durchaus bekannte Namen. Wieder mit dabei ist Nicole Wildling-Dowalil, allerdings nur mehr auf dem letzten Platz. Sie will sich aus der Politik zurückziehen.

Schon 2012 auf der Liste der Farblosen Formierten war Ursula Schrefl vertreten. Sie arbeitet bei der Kulturvernetzung, ist als bildende Künstlerin tätig und bei den Vereinen Mit-Menschen und Filmzuckerl aktiv. Bei Letzterem war sie am Aufbau des Schlosshofkinos maßgeblich beteiligt.

Lukas Pöchhacker ist Cellist der Band Sweet Sweet Moon. Auch er geht ins Rennen. | Kössl

Ebenfalls für die Liste FUFU geht Robert Grurl ins Rennen. Er führte neuneinhalb Jahre lang ein Werkzeug- und Schraubenfachgeschäft in Waidhofen. Musikfreunden nicht unbekannt dürfte Kandidat Lukas Pöchhacker sein. Er ist Cellist beim Indie-Pop-Duo Sweet Sweet Moon. Ebenfalls Musiker ist der Kandidat Mario Plank, Bassist der Bands Deaf by Unicorn und Palm Beach Drive.

Weiters gehen die Behindertenpädagogin Sylvia Tazreiter und Neo-Pensionistin Ulrike Haupt für die Liste FUFU ins Rennen. Zweitere war bis zu ihrer Pensionierung im Gasthaus zur Linde in Waidhofen tätig.

Robert Grurl hatte ein Werkzeuggeschäft in Waidhofen. Nun will er ins Rathaus. | Kössl, Kössl

Gereiht sind die Kandidaten der Liste FUFU alphabetisch. Spitzenkandidat ist Martin Dowalil. Die Besetzung der weiteren Mandate erfolgt über Vorzugsstimmen. „Großen Wert legen wir auf die Frauenquote“, so Dowalil. „Dem stimmenstärksten Mann folgt die stimmenstärkste Frau, auch wenn die vier Männer vor der stimmenstärksten Frau liegen sollten.“ Die Liste FUFU ist auch die einzige wahlwerbende Partei, bei der das Verhältnis zwischen Männern und Frauen 50 zu 50 ist.

Auf einen Wahlkampf möchte die Liste FUFU ebenso verzichten wie auf ein Wahlprogramm. „Man kennt uns mittlerweile“, sagt Dowalil. „Wir werden auch weiterhin das Gewissen der Stadt sein.“