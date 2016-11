Waidhofen an der Ybbs

Schwer sanierungsbedürftig ist die Sporthalle Waidhofen. Nur mehr rund fünf Jahre darf die 1978 eröffnete Sportstätte, die sich im Eigentum der Stadt Waidhofen befindet, die aber neben den städtischen Vereinen vor allem von den Bundesschulen genutzt wird, bespielt werden. Das ergab eine Begutachtung der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG). In ihrem Gutachten präferiert die BIG einen Neubau anstelle einer Sanierung.

Dieser Neubau wird voraussichtlich am Standort des derzeitigen Kunstrasenplatzes errichtet werden. Im Gegenzug wird der Kunstrasenplatz auf den Standort der derzeitigen Sporthalle verlegt. Der Betrieb könnte so in der alten Halle weiterlaufen, während die neue Sportstätte schon errichtet wird. Um dieses Vorhaben in die Wege zu leiten, hat Bürgermeister Werner Krammer einen Planungsbeirat zusammengestellt, in dem sich Vertreter aus Politik, Sportvereinen und Schulen befinden. Die NÖN berichtete.

"An Neuerrichtung der Sporthalle führt kein Weg vorbei"

Derzeit wird gerade die Finanzierung dieses Großprojekts geprüft. Eine Planungsvereinbarung inklusive Kostenschätzung der BIG liegt bereits vor. Darin werden die Errichtungskosten inklusive Planungskosten auf rund 7,1 Mio. Euro geschätzt.

Geklärt werden muss noch, zu welchem Prozentsatz sich Bund und Land an den Kosten beteiligen. Bei einer Besichtigung sagte Sportlandesrätin Petra Bohuslav kürzlich zu, das Projekt zu unterstützen.

„Ich stehe in intensivem Kontakt mit Bund und Land, um eine gemeinsame Vorgehensweise zu finden“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. „An einer Neuerrichtung der Sporthalle führt kein Weg vorbei, da wir den Schulen und Vereinen der Stadt natürlich weiterhin die Möglichkeit bieten wollen, auf einem guten Niveau arbeiten zu können.“