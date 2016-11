Waidhofen an der Ybbs

Ein neues Ausbildungsangebot für jugendliche Flüchtlinge bietet die HAK Waidhofen in Kooperation mit der Stadt seit Kurzem an. Rund 50 Mädchen und Burschen erhalten unter der administrativen und pädagogischen Leitung der HAK/HAS in zwei sogenannten „Übergangsklassen“ und einer „Sprachstartgruppe“ eine Basisbildung. Großteils sind es junge Asylwerber, die von diesem Angebot derzeit Gebrauch machen, nutzen können es aber auch Asylberechtigte.

Hauptlehrziele sind das Erlernen der deutschen Sprache, eine Werte- und Berufsorientierung sowie der Pflichtschulabschluss. In weiterer Folge soll auf den Einstieg in eine Lehre oder auf eine berufsbildende mittlere bzw. höhere Schule vorbereitet werden. Unterrichtet werden die Jugendlichen 30 Stunden pro Woche durch das Lehrpersonal der HAK/HAS. Die Entlohnung übernimmt der Bund. Der Unterricht findet vormittags und nachmittags statt und ist bis Juni 2017 vorgesehen.

Die Stadt unterstützt diese Initiative durch die kostenfreie Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten im Alten Rathaus am Unteren Stadtplatz sowie der notwendigen Infrastruktur. „Mit den Übergangsklassen setzen wir ein weiteres im Integrationsleitfaden der Stadt angeführtes Projekt um“, so Bürgermeister Werner Krammer und Stadträtin Beatrix Cmolik.