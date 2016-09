Waidhofen an der Ybbs

„Kommt die Alpenrepublik ins Schwitzen?“ – dieser und einer Reihe damit verbundener Fragen gingen die rund 100 Teilnehmer der neunten Mostviertler Nachhaltigkeitskonferenz am 19. und 20. September in Waidhofen auf den Grund.

Die Konferenz wurde von Mostviertel Tourismus, vertreten durch Andreas Purt, in Kooperation mit der NÖ Werbung und dem Club NÖ organisiert. Eröffnet wurde die Konferenz durch die Vorsitzende der Mostviertel Tourismus GmbH, Landtagsabgeordnete Michaela Hinterholzer, die in ihrem Eingangsstatement auf die großen Herausforderungen hinwies, vor denen man auch in Niederösterreich stehe.

"Klimawandel kann katastrophale Konsequenzen haben"

Die weltweiten Zusammenhänge zwischen Klimawandel, Bevölkerungsentwicklung und Migration erläuterte Universitätsprofessor Franz Josef Radermacher, Vorstand des Forschungsinstituts für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung in Ulm. „Wir müssen alles tun, um den Klimawandel zu verhindern bzw. um die Erderwärmung so gering wie möglich zu halten, denn er kann katastrophale Konsequenzen haben“, lautete sein Appell.

Wie sich Anpassungen an den Klimawandel in der Tourismusbranche gestalten könnten, beantwortete sich der Innsbrucker Assistenzprofessor Robert Steiger, der seit mehr als zehn Jahren die Zusammenhänge zwischen verändertem Klima und Tourismus verfolgt.

Theoretische Inputs standen bei der Nachhaltigkeitskonferenz genauso auf dem Programm wie die Vorstellung von Praxisbeispielen. So wurden etwa die Familienarena Bucklige Welt, das Kommunikationshaus von Ernst Gugler und der Bikepark Semmering präsentiert.