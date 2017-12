Bis Ende Februar haben die Eisenbahnfreunde vom Verein Club 598 nun noch Zeit bekommen, um eine neue Bleibe für ihre 1896 erbaute Dampflokomotive Yv. 2 zu finden. Derzeit befindet sich diese gemeinsam mit einer zweiten, noch nicht vollständig zusammengebauten historischen Dampflok in einem Schuppen am Areal der Landesverkehrsgesellschaft NÖVOG am Waidhofner Hauptbahnhof. Von dort müssen die Gerätschaften aber weg. Das hat die NÖVOG mit einer Räumungsklage untermauert. Diese konnte auch bei einem Gespräch zwischen dem Club 598 und NÖVOG-Geschäftsführer Gerhard Stindl am 16. November nicht abgewendet werden. Die NÖN berichtete.

So kam es am vergangenen Donnerstag zur ersten Tagsatzung am Bezirksgericht Waidhofen. Ein Urteil fiel dabei jedoch nicht. Richter Reinhard Stöckler schlug stattdessen zwei mögliche Alternativen vor: einen Vergleich mit einer Räumung bis Ende Juni 2018 oder die Vertagung der Verhandlung bis Ende Februar. Bei zweiterer Option müsse der Club 598 aber bis dorthin eine Lösung finden, wo er die Geräte hinschaffen könne, hielt Stöckler fest.

Die Verkehrsgesellschaft, vertreten durch den St. Pöltner Rechtsanwalt Friedrich Nusterer, zeigte sich bereit, dem Verein beide Möglichkeiten einzuräumen. Nach einer kurzen internen Beratung entschieden sich die Eisenbahnfreunde schließlich für die Vertagung. Der neue Gerichtstermin wurde mit 22. Februar festgesetzt. „Ich bin im guten Glauben, dass wir bis dahin eine Lösung haben“, sagte Club-598-Obmann Siegfried Nykodem.

Club 598 bietet NÖVOG Dampflok für Fahrten an

Geht es nach den Eisenbahnfreunden, sollen die Züge Teil eines Bahnmuseums an der Strecke der Waidhofner Citybahn werden. Von dort aus sollen dann auch Nostalgiefahrten durchgeführt werden. Als idealen Standort hat man dafür das Areal beim Lokalbahnhof im Visier. Das Sicherheitszentrum, das hier errichtet werden soll, befindet sich noch immer in der Warteschleife. Doch auch wenn dieses schließlich errichtet werden sollte, sei noch immer genug Platz für ein Eisenbahnmuseum, meinen die Bahnfreunde.

Da NÖVOG-Geschäftsführer Stindl den Dampflokbetrieb auf der Citybahntrasse durch einen Verein bereits mehrmals für als rechtlich nicht möglich erklärt hat, möchte der Club 598 der NÖVOG nun ihre Dampflok Yv. 2 sowie zwei historische Personenwaggons, die sich derzeit noch am Bahnhof Ybbsitz befinden, als kostenlose Leihgabe zur Verfügung stellen. Die NÖVOG solle damit auf der Citybahnstrecke, so lange es dort noch einen Regelbetrieb gebe, jährlich mehrere Dampfsonderfahrten durchführen, lautet der Wunsch. Der Club 598 würde sich um die Instandhaltung der Lok kümmern. Die erste Dampfzugfahrt solle es bereits heuer zu Weihnachten geben.