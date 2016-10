Waidhofen an der Ybbs

7.750,06 Euro beschloss der Waidhofner Stadtsenat in seiner letzten Sitzung für Maßnahmen zum Ausbau der Radachse. Um diesen Betrag soll die Einbindung der Radroute hinter der Sporthalle in die Allee verbessert werden, indem die Auffahrt verbreitert und schräger gemacht wird.

Wie die NÖN berichtete, stimmte die SPÖ gegen den Tagesordnungspunkt. Da der Neubau der Sporthalle am Platz des derzeitigen Kunstrasenplatzes im Raum steht, stelle diese Maßnahme lediglich ein Provisorium dar, lautete die Begründung. Stattdessen solle die Radanbindung an die Allee nördlich des Fußballstadions bis in die Hötzendorfstraße verlaufen, so der Wunsch von SPÖ-Verkehrsstadtrat Alfed Beyer.

Derzeit ist der Radweg am Schulberg geschottert und im Winter gesperrt. Die Radlobby Waidhofen möchte, dass, statt in provisorische Maßnahmen bei der Sporthalle, in die Asphaltierung dieses Weges investiert wird | Kössl

Die WVP hält jedoch am beschlossenen Provisorium fest. Da es noch keine konkreten Pläne für die Neuerrichtung der Sporthalle gebe, mache eine endgültige Lösung in dem Bereich noch keinen Sinn, so WVP-Stadtrat Franz Sommer.

Nun meldet sich auch die Radlobby Waidhofen in der Sache zu Wort. Man freue sich zwar, dass in Waidhofen in den Radverkehr investiert werde, die Sinnhaftigkeit der nun beschlossenen Investition in eine temporäre Lösung bei der Sporthalle stelle man aber infrage, heißt es seitens der Interessensvertretung der Radfahrer. Auch die Achsenführung nördlich des Stadions, wie von der SPÖ vorgeschlagen, erachte man derzeit als nicht sinnvoll. Alles, was bei der Sporthalle derzeit investiert werde, sei eine Fehlinvestition, heißt es.

Die Radlobby schlägt vor, das Geld stattdessen für die Asphaltierung des derzeit geschotterten Radwegs am Schulberg vom Gymnasium hinunter zum Kreisverkehr beim Eberhardplatz zu verwenden, der von vielen Schulkindern benutzt werde. Die dort verhängte Wintersperre könne dann aufgehoben werden.