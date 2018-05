Auf mehreren Straßenzügen dürfen Radfahrer in Waidhofen bereits gegen die Einbahn fahren. In der Ybbsitzerstraße war dies bislang nur zwischen dem Ybbsturm und der Zeller Hochbrücke möglich. Nun wird auch die restliche Ybbsitzerstraße geöffnet.

Zusatztafeln mit der Aufschrift „Ausgenommen Radfahrer“ werden demnächst an den „Einfahrt verboten“-Schildern angebracht. Dann darf vom Ybbsturm bis zur Riedmüllerstraße gegen die Einbahn geradelt werden. Ein eigener Radstreifen wird nicht markiert, lediglich sogenannte „Sharrows“ werden auf die Straße aufgebracht.

Radlobby-Obmann Gunnar Scholz möchte auch die Einbahn in der Pocksteinerstraße öffnen. | Kössl

„Gutachten haben in der Vergangenheit festgehalten, dass die Öffnung der Einbahn für Radfahrer in diesem Bereich grundsätzlich möglich wäre und dies eine verkehrspolitische Entscheidung sei“, führt Bürgermeister Werner Krammer aus. „Beim Lokalaugenschein haben wir dann festgestellt, dass die Fahrbahn breit genug ist und uns zur Öffnung des Straßenzugs entschlossen.“ Mit dieser Maßnahme wolle man den Radverkehr weiter fördern, hält der Stadtchef fest.

„Ohne Zweifel erfreut sich das Fahrrad als Stadtverkehrsmittel immer größerer Beliebtheit. Diesen Trend wollen wir stärken und die Menschen weiter ermutigen, für kurze Strecken vom Auto auf das klimaschonende Fahrrad umzusteigen.“ Eine weitere Ausdehnung des „Gegen-die-Einbahn-Radelns“ sei derzeit allerdings nicht angedacht, sagt der Waidhofner Stadtchef.

Radlobby: Auch Öffnung der Pocksteinerstraße

Mit der Öffnung der Einbahn in der Ybbsitzerstraße wird eine lange gehegte Forderung der Radlobby Waidhofen Wirklichkeit. „Wir haben immer darauf hingewiesen, dass hier die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine Öffnung gegeben seien“, freut sich Radlobby-Obmann Gunnar Scholz. „Es handelt sich um eine wichtige Maßnahme zur Stärkung der sanften Mobilität in Waidhofen.“

Weiteren Einbahn-Öffnungen im Stadtgebiet sehe man nun mit Freuden entgegen. Geht es nach der Vertretung der Alltagsradler, soll als Nächstes die Einbahn in der Pocksteinerstraße zwischen der Durstgasse und dem Graben geöffnet werden. Gunnar Scholz verweist auf einen Verbesserungskatalog der Radlobby, der der Politik im Herbst des Vorjahres vorgelegt wurde und diese Forderung beinhaltete. Die NÖN berichtete.

Eine weitere zentrale Forderung der Radfahrer ist die Anbindung der Stadtrandlagen an die Innenstadt. Vor allem Richtung Oberland, in die Bachwirtsiedlung und auf Waidhofner Seite nach Böhlerwerk brauche es Radwege, meint Scholz. Weiters wünscht sich der Radlobby-Obmann zusätzliche und bessere Radständer beim Hauptbahnhof sowie eine Self-Service-Radstation in der Innenstadt, wo Pedalritter eine Radpumpe oder Werkzeug für kleinere Reparaturen vorfinden sollen.

„Durch den Radtourismus am Ybbstalradweg würde eine solche Radstation Sinn machen“, meint Scholz und verweist in dem Zusammenhang auf den Zustand des Ybbstalradwegs im Waidhofner Gemeindegebiet: Zwischen dem Altstoffsammelzentrum in Waidhofen und Gstadt sei die Fahrbahn desaströs.