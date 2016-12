Waidhofen an der Ybbs

Die EVN übergab kürzlich ein Elektroauto anBürgermeister Werner Krammer. Der Waidhofner Stadtchef darf dieses Auto nun ein Jahr lang nutzen. Mit dieser Aktion will die EVN die E-Mobilität in der Region forcieren.

Elektromobilität ist momentan in aller Munde. Die Nutzung von dieser soll in der gesamten Region verstärkt und das Bewusstsein der Bevölkerung für die „sanfte Mobilität“ gestärkt werden. Bis 2020 sollen 50.000 Elektroautos auf NÖ Straßen unterwegs sein, so lautet das Ziel des Landes NÖ.

"Gesamten Fuhrpark umstellen"

Im Zuge des Projekts „e-Mobil in der Eisenstraße“ wird zur Zeit entlang der Eisenstraße ein flächendeckendes Netz an E-Tankstellen errichtet. Durch die ausreichende Versorgung mit Ladestationen sollen nun auch längere Distanzen problemlos mit E-Autos zurückgelegt werden können.

Der kleine Flitzer, der nun vor dem Rathaus steht, ist leise, beschleunigt schnell und ist äußerst wendig. „Wir denken über viele umweltschonende Lösungen in Waidhofen nach und wollen Schritt für Schritt den gesamten Fuhrpark der Stadt auf E-Mobilität umstellen“, so Krammer.

Durch das neue Elektroauto will der Stadtchef nun selbst ausloten, was in der Stadt noch fehlt, um Elektromobilität bequem nutzen zu können.