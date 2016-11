Waidhofen an der Ybbs

„Es war an einem Wochenende, da ist es bei uns nicht unüblich, dass etwas passiert“, erzählt ein Polizist in einem Prozess am Landesgericht St. Pölten. Zu einem Einsatz in ein Lokal in Waidhofen wurde der Exekutivbeamte heuer im Juli gerufen. Alle Hände voll zu tun hatten die Ordnungshüter dann um zwei Uhr früh mit Alkoholisierten.

Vorm Richter sitzen nun zwei 17-jährige Waidhofner. Gefährliche Drohung, Körperverletzung und Sachbeschädigung wird ihnen vorgeworfen. Geständig sind sie teilweise.

„Stühle sind geflogen und Flaschen in meine Richtung. Ich hab’ einen Notruf abgesetzt, Polizisten waren innerhalb von 30 Sekunden da“, so ein Zeuge im Prozess. Einen Faustschlag kassierte dann ein Kellner und mit den Worten „Du wirst Angst haben, du wirst rennen“ wurde emsig gedroht.

"Es wird jetzt nix mehr passieren"

„20 Leute waren auf der Straße, die Stimmung hat sich hochgeschaukelt. Die Angeklagten waren immens aggressiv, auch uns Beamten gegenüber. Einer hat die Fassade eines Hauses beschädigt“, so der Polizist.

Die letzten Worte der Angeklagten? „I würd mi gern entschuldigen“, sagt einer. „Es wird jetzt nix mehr passieren“, meint der andere. Beide bedauern.

Der Richter spricht die Jugendlichen teilweise schuldig und verhängt über sie je sechs Monate bedingt (rechtskräftig).

„Die Angeklagten wurden im alkoholisierten Zustand provoziert, das gibt einem aber noch lange nicht das Recht zuzuschlagen“, begründet er das Urteil.