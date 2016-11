Bereits im Sommer 2011 hat Susanne Wagner um eine Konzession angesucht, um eine Apotheke auf der Zell zu errichten. Da das Vorhaben aber mehrmals beeinsprucht worden war, befand sich das Projekt fünf Jahre lang in der Warteschleife. Nach einem Entscheid des Landesverwaltungsgerichtshofs steht nun aber fest: Die Apotheke auf der Zell darf errichtet werden.

Damit erhält Waidhofen eine dritte Apotheke. Den Betrieb starten wird die neue Apotheke spätestens im Jänner 2017, vorerst in einem Büro- und Apothekencontainer unmittelbar neben dem Ärztezentrum „Medizell“ am Zeller Hauptplatz. Währenddessen wird die neue Apotheke gegenüber der Sportmittelschule Zell errichtet. Nach etwa einem halben Jahr Bauzeit soll das Gebäude bezugsfertig sein. „Ich freue mich auf den baldigen Betriebsstart in unmittelbarer Nähe zum Ärztezentrum Medizell“, sagt Betreiberin Susanne Wagner.

"Großer Standortvorteil für Patienten"

„Das stellt für die Patienten dieses Gesundheitszentrums und vor allem für die Zeller einen großen Standortvorteil dar.“ Im Vordergrund stehe eine optimale und individuelle Betreuung und Beratung der Kunden, so die neue Waidhofner Apothekerin. „Service am Kunden ist für mich der wesentlichste Aspekt neben entsprechendem fachlichen Know-how“. Susanne Wagner wurde in Waidhofen geboren.

Nach dem Besuch des Gymnasiums studierte sie Pharmazie in Wien und war danach in Perchtoldsdorf und Mödling tätig. Seit 2012 ist sie in der Weyrer Apotheke „Zum Biber“ beschäftigt. Ihren Lebensmittelpunkt hat sie mittlerweile wieder nach Waidhofen verlagert.