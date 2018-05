Mit einem lachenden und einem weinenden Auge eröffnete Bürgermeister Werner Krammer am Freitag die neue Sonderausstellung „Unser Stadtwald – 70 Jahre Forstfachausbildung“ im Rothschildschloss.

Denn die Schule, die in den 70 Jahren ihres Bestehens in Waidhofen Tausende junge Leute aus ganz Österreich für Ausbildungsjahre ins Ybbstal gebracht hatte, wird mit kommendem September nach Traunkirchen übersiedeln und gemeinsam mit der Forstlichen Ausbildungsstätte Ort Europas modernstes forstliches Ausbildungszentrum beziehen. Doch zuvor wurde das 70-jährige Bestehen einer international anerkannten Ausbildung gefeiert. Festredner war der Generalsekretär des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit (zuvor Land- und Forstwirtschaft) Josef Plank.

Der aus Reinsberg stammende Politiker ist in NÖ als Landesrat für Landwirtschaft von 2000 bis 2009 in Erinnerung. Er fokussierte auf Nachhaltigkeit und Verantwortung im Umgang mit heimischen Wäldern. „Auf 70 Jahre gediegene Ausbildung in Waidhofen werden weitere Jahrzehnte einer Erfolgsgeschichte anschließen“, gab sich Plank überzeugt. „Der Wald, dessen Bewirtschaftung und vor allem die im, vom und um den Wald lebenden Menschen verlangen gut ausgebildete Fachkräfte mehr denn je“, so Plank.

Der für Forstschulen zuständige Abteilungsleiter im Ministerium Martin Nöbauer gab einen Einblick in die aktuelle Bausituation in Traunkirchen.

Für den Direktor der Forstfachschule Klaus Schachenhofer, der seit 2008 die Neuausrichtung der Ausbildung gesteuert und die Forstfachschule seit 2014 geleitet hatte, war der Festakt zugleich auch persönlich ein Abschied. Er leitet seit 1. Mai die Geschäfte des Dachverbands „Jagd Österreich“. Der 40-Jährige übernimmt das Amt von Peter Vogler, der den 2017 überraschend verstorbenen Peter Lebersorger vertreten hatte.

Schul-Geschichte