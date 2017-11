Weiter aufwärts geht es beim Waidhofner Büromöbelhersteller Bene. Wie das Unternehmen vergangene Woche bekannt gab, habe man im ersten Halbjahr 2017 an die positive Dynamik im Jahr 2016 anschließen und sowohl Ertragskraft als auch Eigenkapitalquote mit neuen Produkten und Lösungen nochmals deutlich steigern können.

Das Unternehmen erzielte in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres einen Umsatz von 63,9 Millionen Euro. Die EBIT-Marge konnte man auf 3,1 Prozent mehr als verdoppeln und die Eigenkapitalquote auf 36,4 Prozent verbessern. Damit verfüge Bene weiterhin über eine sehr gesunde Finanz- und Kapitalstruktur, die eine solide Basis für eine nachhaltig positive Geschäftsentwicklung sichere, heißt es.

Der Waidhofner Büromöbelhersteller konnte in den letzten Monaten zahlreiche neue Produkte erfolgreich am Markt platzieren und damit auch bei internationalen Designwettbewerben reüssieren, so etwa mit dem Tischsystem DELTA oder dem Möbel-Set PIXEL.

Aufträge für Audi und Flughafen München

Bene GmbH

Zufrieden ist man auch mit der Geschäftsentwicklung in Österreich, wo Bene unter anderem Projekte für B4B Solutions, Mondial und Schenker & Co umsetzten konnte. In Deutschland realisierte man zuletzt unter anderem Bürolösungen für Audi, die Deutsche Lufthansa und den Flughafen München. Projekte in Frankreich, Großbritannien, Polen, der Schweiz und dem Mittleren Osten rundeten die internationalen Projektaktivitäten ab.

Geschäftsführer Michael Fried ist optimistisch, dass Bene aufgrund einer gut gefüllten Projektpipeline auch 2017 das Betriebsergebnis weiter verbessern und Innovationsmotor der Branche bleiben wird. „Auch im zweiten Halbjahr setzt Bene seine solide Entwicklung und seinen margenorientierten Weg konsequent fort, beobachtet aber auch laufend aktuelle Trends und Entwicklungen in Wirtschaft sowie Gesellschaft“, sagt Fried. „Daraus entwickeln wir jene innovativen Konzepte und Produkte für die Arbeitswelt von morgen, die wir 2018 ebenso wie unseren ‚Future of Work Report‘ präsentieren werden.“