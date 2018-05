Die Ortsstelle Waidhofen der Österreichischen Bergrettung hielt Mitte April im Gasthaus SASO in Ybbsitz ihre Jahreshauptversammlung ab. Ortsstellenleiter Andreas Zeidl hofer konnte dazu zahlreiche Bergretter und Funktionäre begrüßen.

Einsatzleiter Markus Ertl gab einen Überblick über das vergangene Jahr: Elf Einsätze wurden im Vorjahr von den Bergrettern geleistet. Diese Zahl wurde heuer bereits übertroffen – bislang standen die Rettungskräfte schon 19 Mal im Einsatz. Zudem planten die Bergretter im Vorjahr über 37 Veranstaltungen. Außerdem standen die Waidhofner Einsatzkräfte auch beim Maibaumkraxeln, im Winterdienst auf der Forsteralm oder beim Großevent „Rock in the City“ in Waidhofen tatkräftig im Einsatz.

Ausbildungsleiter Arnold Stiegler berichtete von zwölf Übungen, die im letzten Jahr durchgeführt wurden.

Zum Abschluss der Versammlung konnte Peter Wagner für 25 Jahre Mitgliedschaft bei der Bergrettung geehrt werden.