Traditionellerweise lädt der Waidhofner Bürgermeister Anfang Jänner zum Neujahrsempfang. Dabei wird auf das vergangene Jahr zurückgeblickt und ein Ausblick auf das kommende Jahr gegeben. Für 2017 hat Bürgermeister Werner Krammer (WVP) wegen der Gemeinderatswahl am 29. Jänner den Neujahrsempfang aber abgesagt. „Ich möchte nicht, dass mir jemand vorwirft, ich würde den Neujahrsempfang als Wahlauftakt nutzen“, sagt Krammer.

„Damit möchte ich ein Signal an alle setzen, die mit mir jahrelang für Waidhofen gearbeitet haben. Ich will jedem, der diese Stadt mit weiterentwickelt, zeigen, wie wertvoll dieses Engagement für mich ist.“ Man habe seit Jahresanfang einen Miteinander-Kurs in Waidhofen eingeschlagen. Dieser dürfe nicht durch Wahlkämpfe leiden. „Wahlkämpfe kommen und gehen – aber die gemeinsame, konstruktive Arbeit muss bleiben.“ Bei seinen Kollegen im Gemeinderat, speziell den Fraktionsobmännern, bedankt sich der Stadtchef für die gute Zusammenarbeit. Nach der Wahl solle es den Neujahrsempfang freilich wieder geben, kündigte Krammer an.

Begrüßt wird die Absage von SPÖ-Vizebürgermeister Martin Reifecker. „Als Einsparungsmaßnahme kann ich die Absage nur begrüßen“, so Reifecker. „Die Einladungen zum Neujahrsempfang waren immer politisch motiviert. Da wurden großteils Leute eingeladen, die sich auf der Unterstützerliste des Bürgermeisters fanden. Gäbe es Transparenz bei den Einladungen, hätte ich kein Problem mit dem Neujahrsempfang. Aber so kann man ihn auch in Zukunft gerne bleiben lassen.“