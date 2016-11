„Einen Pionierlehrgang zu begleiten, ist oft ein Spiel mit dem Feuer“, lachte die Lehrgangsleiterin von Sales- und Innovationsmanagement Michaela Hammerschmid bei der Verleihung der Masterdiplome. Vergangenen Freitag lud die Zukunftsakademie Mostviertel die ersten Absolventen des Masterlehrgangs in den Kristallsaal des Rothschildschlosses, um den Moment der Graduierung entsprechend zu feiern.

Matura und fünf Jahre im Beruf erforderlich

Der Masterlehrgang dauert zwei Jahre, Voraussetzungen sind die Matura und mindestens fünf Jahre Berufserfahrung. Die Vorlesungen der Fachhochschulen St. Pölten und Wiener Neustadt finden in der Region statt und sind hauptsächlich am Wochenende angesetzt.

Die Zukunftsakademie Mostviertel wurde 2009 von Leitbetrieben der Region gegründet und ist als gemeinnütziger Verein organisiert. Mehr als 100 Mitglieder aus der Wirtschaft aber auch Gemeinden und wirtschaftsnahe Organisationen unterstützen diese Initiative. 22 Führungskräfte dieser regionalen Betriebe haben nun berufsbegleitend diesen Masterlehrgang positiv abgeschlossen.

Zukunft und Bezug zur Praxis

„Die Studenten bringen nun das Gelernte in die Betriebe und tragen zur Innovationskraft der Region bei. Es ist eine wichtige Aufgabe der Fachhochschule, im permanenten Dialog mit der Wirtschaft zu stehen. Die Gesellschaft muss sich weiterentwickeln, damit der Anreiz, am Standort im Mostviertel zu bleiben, für qualifizierte Mitarbeiter bestehen bleibt“, so Gabriela Fernandes von der Fachhochschule St. Pölten. Von der Fachhochschule Wiener Neustadt sprach Christian Dusek in seiner Festrede über Wissenschaft in der Vergangenheit und der Zukunft und den jeweiligen Bezug zur Praxis.

Die Absolventen Wolfgang Dietl-Schuller und Thomas Krahofer sprachen stellvertretend für alle Absolventen das Gelöbnis, danach wurden die Masterdiplome der beiden Studienlehrgänge Produktions- und Technologiemanagement sowie Sales- und Innovationsmanagement übergeben.