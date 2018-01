Die Filmbühne Waidhofen versucht, mit dem größten Hexen-Preview der Welt einen offiziellen Weltrekord aufzustellen. Anlass dafür ist der Film „Die kleine Hexe“, der demnächst in die Kinos kommen wird.

Gemeinsam mit zahlreichen weiteren Kinos in Österreich und Deutschland und dem Rekordinstitut für Deutschland ruft die Filmbühne dazu auf, am 28. Jänner als Hexe verkleidet ins Kino zu kommen. Mindestens zwei der erforderlichen drei Punkte müssen erfüllt sein, um beim Weltrekordversuch dabei sein zu können. Im Kinosaal wird dann der Film „Die kleine Hexe“ mit Karoline Herfurth und Suzanne von Borsody in den Hauptrollen gezeigt. Wenn der Weltrekord gelingt, erhalten alle Teilnehmenden eine Weltrekordurkunde. Alle verkleideten Filmbesucher bekommen als Dankeschön ein Getränk und Popcorn gratis.