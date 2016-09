Mit Gegenstimmen der Liste FUFU beschloss der Gemeinderat neue Förderrichtlinien für die Gewährung von Zuschüssen für Gastronomiebetriebe. Damit wolle man der Branche sowohl in der Innenstadt als auch in den Ortsteilen auf die Sprünge helfen, so Wirtschaftsstadtrat Kurt Hraby (WVP).

Die neue Förderung wird ab 1. Oktober vorerst auf zwei Jahre befristet vergeben. Gefördert werden nicht nur neu gegründete, sondern auch bestehende Gastronomiebetriebe. Die maximale Förderhöhe beträgt 3.600 Euro, wobei jeder Standort nur einmal gefördert werden kann.

„Eine nette Geste“, so FUFU-Mandatar Martin Dowalil, verwies aber auf den Einschaubericht des Landes NÖ aus 2009. Dieser halte fest, dass die Stadt nicht das Geld für Wirtschaftsförderungen habe. Das wollte WVP-Stadtrat Franz Sommer so nicht stehen lassen. Durch die Maßnahme unterstütze man die Wirtshauskultur und schaffe Arbeitsplätze, was über die Kommunalsteuer wieder Einnahmen für die Stadt bedeute.