Das Mostviertler Unternehmerinnen-Netzwerk feiert heuer sein zehnjähriges Bestehen.

Gegründet wurde das Netzwerk von der Waidhofnerin Doris Pattera, die im Zuge der Vorbereitungen des Gründerinnenabends 2008 im RIZ Waidhofen die Idee hatte, ein Netzwerk für Unternehmerinnen und Frauen in leitenden Positionen zu gründen. Zehn Jahre danach ist das aus dieser Idee he raus entstandene Unternehmerinnen-Netzwerk als Verein organisiert, der sich als offenes Netzwerk versteht, unabhängig ist und von seinen Mitgliedern geführt wird.

"Kontakte über alle Branchen hinweg knüpfen"

Mittlerweile gehören dem Netzwerk 26 Frauen an, die aus unterschiedlichen Branchen kommen. „Uns geht es darum, Kontakte zu knüpfen, und zwar über alle Branchen hinweg“, erklärt Obfrau Doris Pattera. „Männer profitieren schon seit Jahrhunderten von ihren beruflichen Netzwerken. Wir Frauen können das auch.“

In den zehn Jahren seines Bestehens hat das Unternehmerinnen-Netzwerk bereits mehr als 140 Zusammenkünfte abgehalten und Veranstaltungen durchgeführt, wo die Mitglieder Erfahrungen und Wissen untereinander austauschen konnten. Traf man sich früher abends, so kommt man seit dem Vorjahr einmal im Monat zum Frühstückstreff abwechselnd in Amstetten und Waidhofen zusammen.

Bei Melange und Kipferl stellen die Mitglieder ihre Unternehmen vor, lernen sich gegenseitig besser kennen und empfehlen sich auch weiter, um Neukunden zu gewinnen. „Diese Treffen, jeweils um 8 Uhr morgens, werden wesentlich besser angenommen als die Abendtermine“, meint Doris Pattera. Im Schnitt nehmen 15 Frauen an diesen Treffen teil.

Für heuer haben sich die Waidhofner Netzwerkerinnen vorgenommen, noch mehr Mitglieder durch gezielte persönliche Kontakte zu gewinnen und damit weibliche Seilschaften auch im westlichen Mostviertel fest zu verankern.