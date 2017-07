Am Freitag, 21. Juli, geht die mittlerweile fünfte Auflage des Fleischrock-Festivals des Waidhofner Kulturvereins Förderband in der Forsterauhütte auf der Forsteralm über die Bühne.

"Internationale und regionale Schmankerl"

„Wie immer haben wir wochenlang an einem feinen Line-up gebastelt, welches sowohl internationale als auch regionale Schmankerl zu bieten hat“, verspricht Förderband-Obmann Martin Dowalil. Die Forsterauhütte als Location habe sich in den letzten Jahren bewährt, da man dadurch wetterunabhängig sei.

Los geht es um 15 Uhr auf der „Open Stage“, wo Jungmusiker frei nach dem Motto „Raus aus dem Proberaum – rauf auf die Bühne!“ ihr Talent zum Besten geben können. Diese Chance haben letztes Jahr Why Goats Why genutzt. Das Amstettner Duo hat dem Veranstalterteam dabei so imponiert, dass es heuer den Band-Reigen auf der Forsteralm mit fetten Riffs und schnellen Rhythmen aus der Schule von Queens of the Stone Age, Baroness und Royal Blood eröffnet.

Elektronisch-tanzbare Sounds, gespickt mit gesellschaftskritischen Texten, bringt das Waidhofner Bahnhof Kollektiv am 21. Juli zu Gehör. | Verena Mayrhofer

Im Anschluss daran verweben Methexis aus Linz Elemente aus Post-Rock, Atmospheric Sludge, Ambient und Drone gekonnt zu hauptsächlich instrumentalen Songs, welche zerbrechlich und melodisch, aber auch rau und wüst daherkommen.

Elektronik-Crossover mit gesellschaftskritischen Texten steht dann mit dem Waidhofner Bahnhof Kollektiv am Programm. Der Fünfer mit Proberaum am Waidhofner Hauptbahnhof wird mit Schlagzeug, Synth-Bass, Synthesizer, Flöte, Steirischer Harmonika, Maultrommeln und Posaune das Publikum zum Tanzen bringen.

Alternativer Rock und maximale Verzerrung

Als Haupt-Act konnte man heuer mit LAUSCH eine Institution der österreichischen Alternative-Rock-Szene verpflichten. Nach vier Studioalben erscheint im Oktober die neue Platte „Quiet Men“, auf der sich auch die Single „We Might As Well Dance“ findet, die sich bereits heftiger Rotation auf FM4 erfreut.

Den Rausschmeißer des diesjährigen Fleischrock-Festivals besorgt dann der Göttervater höchstselbst. Unter dem Namen ZEUS! knallen die beiden Italiener Luca Cavina (Bass) und Paolo Mongardi (Drums) in minimaler Besetzung maximal verzerrten Sound um die Ohren.