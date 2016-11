Für Entrüstung in den sozialen Medien sorgte eine Aussendung der Waidhofner FPÖ, die vergangene Woche an alle Haushalte ging. Grund für die Empörung war ein Beitrag von Waidhofens FPÖ-Bezirksparteiobmann Josef Gschwandegger, der in dem vier Seiten umfassenden „Freiheitlichen Gemeindekurier“ die Frage stellte: „Wie sicher fühlen Sie sich noch in Waidhofen und Umgebung?“ Man könne sich in Waidhofen nicht mehr sicher fühlen, lautet Gschwandeggers Antwort.

Als Beleg für das mangelnde Sicherheitsgefühl der Waidhofner Bürgerinnen findet sich in der Aussendung ein Schreiben an die FPÖ, das lediglich mit „Eva“ signiert ist. Die Verfasserin fühlt sich durch „immer mehr Gruppierungen von zugewanderten Männern“, die „an vielen neuralgischen Plätzen“ anzutreffen seien, in Waidhofen nicht mehr sicher.

In keiner Weise nachvollziehen kann Familien- und Inte-grationsstadträtin Beatrix Cmolik (WVP) die in der FPÖ-Aussendung geschilderten Vorgänge. „Es stimmt mich sehr nachdenklich, dass hier Politik mit dem Schüren von Ängsten gemacht und dabei auch nicht davor zurückgeschreckt wird, Gefahrenlagen zu konstruieren, die in breiten Teilen der Bevölkerung nicht erkannt werden“, so die Integrationsstadträtin.

