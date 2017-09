Im Rahmen einer kleinen Feier im Rathaus erhielten am vergangenen Donnerstag 17 ausgeschiedene Gemeinderäte das Ehrenzeichen für Verdienste um die Stadt Waidhofen.

„Ihr steht sinnbildlich für das, was die Gemeindepolitik ausmacht“, sagte Bürgermeister Werner Krammer in seiner Ansprache und hob hervor, wie wichtig die Gemeinsamkeit im Gemeinderat sei. „Zum Jobprofil eines Gemeinderates gehört ein hohes Maß an Empathie. Ein Gemeinderat muss sich in den Bürger hineinversetzen können.“ Der Stadtchef freute sich, auch seinen Vorgänger, Altbürgermeister Wolfgang Mair, begrüßen zu können. „Viele der heute Geehrten sind deine Gemeinderäte gewesen“, sagte er.

Musikalische Umrahmung

Musikalisch umrahmt vom Flötenensemble der Musikschule Waidhofen-Ybbstal unter der Leitung von Regina Maderthaner überreichten Bürgermeister Krammer und die beiden Vizebürgermeister Martin Reifecker und Mario Wührer die Ehrennadeln in Bronze, Silber, Gold und Weißgold. Letztere ging an

Siegfried Hampölz. Dieser war von 1974 bis 2002 und von 2007 bis 2017 für die ÖVP im Waidhofner Stadtparlament vertreten, von 1977 bis 2002 als Stadtrat.

Auch Friedrich „Fif“ Rechberger hätte die Ehrennadel in Weißgold zugesprochen werden sollen. Leider ist er im Frühjahr 2017 unerwartet und viel zu früh und verstorben.