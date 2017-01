Das Thema Sicherheit stand in letzter Zeit sehr häufig im Zentrum öffentlicher Diskussionen. Aus diesem Grund rief das Innenministerium das Projekt „Gemeinsam.Sicher“ ins Leben. Dieses soll nun in der Stadt Waidhofen umgesetzt werden.

Die Initiative soll gewährleisten, dass die Polizei als Ansprechpartner für sicherheitsrelevante Anliegen der Menschen genutzt wird. Außerdem sollen Menschen in Waidhofen dadurch die Möglichkeit bekommen, an der Lösung etwaiger Sicherheitsprobleme aktiv mitzuwirken und mit der Gemeinde sowie der Polizei in einen Dialog zu treten. Gemeinsam soll so, als Gesellschaft des Hinsehens und des aktiven Handelns, die Sicherheit erhöht werden.

Innenminister Sobotka bei Arbeitsgespräch

Bürgermeister Werner Krammer plant eine ehestmögliche Umsetzung dieses Projekts. „Wir möchten bei der konstituierenden Sitzung nach der Gemeinderatswahl am 29. Jänner einen Sicherheitsgemeinderat angeloben, der unmittelbar für dieses Thema verantwortlich ist“, so Krammer. Wer schlussendlich Sicherheitsgemeinderat wird, soll vor der konstituierenden Sitzung in einem gemeinsamen Gespräch mit allen Fraktionen besprochen werden.

Zum Thema Sicherheit traf sich vor Kurzem Innenminister Wolfgang Sobotka zu einem Arbeitsgespräch mit Bürgermeister Werner Krammer. Die NÖN berichtete. Im Anschluss an dieses Arbeitsgespräch holte der Stadtchef die unmittelbar beteiligten Polizisten der Polizeiinspektion Waidhofen an einen Tisch, um die gemeinsame Arbeit zu konkretisieren.

Bevölkerung soll direkt eingebunden werden

Im Zuge des Projekts „Gemeinsam.Sicher“ sollen, neben dem Sicherheitsgemeinderat, Sicherheitspartner aus der hiesigen Bevölkerung – am besten Vertreter aus allen Katastralgemeinden – sowie die Sicherheitsbeauftragten der Polizeiinspektion Waidhofen an einem gemeinsamen Strang ziehen. Unter Einbindung aller handelnden Personen sollen vor allem für kleine Anliegen und Bedenken der Bevölkerung rasch und unkompliziert im gemeinsamen Gespräch Lösungen gefunden werden.

Auf Bezirksebene werden Sicherheitskoordinatoren der Polizei das Projekt „Gemeinsam.Sicher“ unterstützen. Als Sicherheitsbeauftragter der Stadt Waidhofen wird Chefinspektor Peter Herzog, als sein Stellvertreter Kontrollinspektor Gerald Eslitzbichler fungieren.

„Wir wollen dieses Thema nicht parteipolitisch missbrauchen lassen, sondern Strukturen schaffen und für die Sache arbeiten. Tatsache ist, dass wir uns in Waidhofen in einer sehr guten Sicherheitslage befinden. Dennoch ist auch vor allem zur Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls eine direkte Einbindung der Bevölkerung wichtig“, sagt Bürgermeister Werner Krammer.