Lediglich eine halbe Stunde dauerte die Gemeinderatssitzung, die am Mittwoch der Vorwoche im Waidhofner Rathaus über die Bühne ging, und dennoch gab es gleich mehrere Tagesordnungspunkte, die nicht auf die ungeteilte Zustimmung aller Mandatare stießen.

So enthielt sich die Liste SPÖ & Unabhängige bei der Vergabe einer Subvention von 2.000 Euro an den Verein IFKA für die Durchführung der Musikschmiede 2018 der Stimme. Man sei nicht gegen die Förderung von kulturellen Institutionen oder jugendrelevanten Tätigkeiten, hier werde aber über das eingereichte Maß hinaus gefördert, führte SPÖ&UA-Gemeinderätin Katharina Bahr (vormals Bauer) au. Die Mandatarin verwies auf die Fördervergabe für das Jugendservice Ybbstal (JUSY), bei der der eingereichte Betrag nicht in voller Höhe gewährt wurde. Es werde hier mit zweierlei Maß gemessen, erklärte Bahr und forderte: „Wir sind für eine transparente Begründung bei der Vergabe solcher Sonderförderungen.“

Opposition hätte gerne vorher Beneder-Konzept

Ebenfalls nicht von allen Fraktionen goutiert wurden die Fassadenaktion für den Hohen Markt sowie die Aufhebung der Stellplatzausgleichsabgabe in Teilen der Zentrumszone – die NÖN berichtete. Die Liste FUFU und die Grünen enthielten sich bei beiden Tagesordnungspunkten der Stimme.

Man habe im Vorjahr einen Richtlinien- und Maßnahmenplan für den Hohen Markt beschlossen, beide nun zu beschließenden Maßnahmen würden sich da drinnen nicht finden, bekrittelte FUFU-Stadtrat Martin Dowalil. Außerdem würden beide Maßnahmen höchstens Mosaiksteinchen zur Belebung des Stadtteils sein. „Solche Zuckerl müssten wir nicht verteilen“, meinte Dowalil zur Stellplatzausgleichsabgabe. Außerdem fehle ihm das „große, umfassende Konzept“, das Architekt Ernst Beneder gerade mit dem „Stadtkonzept neu“ erarbeitet. „Mich hätte interessiert, was schnürt Beneder da für ein Paket zur Belebung des Hohen Marktes“, sagte der FUFU-Stadtrat.

Dem stimmten Grünen-Mandatar Matthias Plankenbichler und SPÖ-Vizebürgermeister Martin Reifecker zu. Es wäre vom Ablauf her wichtig gewesen, zu wissen, was Beneder vorhabe, hielt Reifecker fest. Die SPÖ stimmte dennoch beiden Tagesordnungspunkten zu.

FUFU-Stimmenthaltung beim Gerichtsumbau

Das große Ganze sei der Maßnahmenplan und darin sei unter anderem ein Gestaltungskonzept von Ernst Beneder vorgesehen, hielt Bürgermeister Werner Krammer (WVP) fest. „Wir haben das alles beauftragt. Die Fassadenaktion und der Mietzuschuss für den Hohen Markt sind darin enthalten.“ Die Aufhebung der Stellplatzausgleichsabgabe sei wichtig, um Standortnachteile abzufedern, meinte der Stadtchef weiter.

„Das ist kein Zuckerl, sondern eine Möglichkeit, die das Land vorsieht, um benachteiligte Gebiete zu fördern.“ Gegenstimmen der Liste FUFU gab es für die Änderung der Richtlinien über die Gewährung von Miet- und Pachtzuschüssen bei Neuansiedelungen im Stadtgebiet. „Ich weise immer wieder darauf hin, dass wir laut Land NÖ nicht die finanziellen Mittel für Wirtschaftsförderungen haben“, mahnte Dowalil. Zudem seien die Richtlinien erst im Dezember adaptiert worden, weshalb die jetzige Änderung für ihn „etwas schief“ ausschaue. „Ich hoffe, dass diese Änderung der Richtlinien nicht anlassbezogen ist.“ Die Grünen enthielten sich der Stimme.

Auch bei zwei Vergaben zum Umbau des Bezirksgerichts enthielt sich die Liste FUFU der Stimme. Baustadtrat Dowalil machte dabei wortlos mit einem Schild darauf aufmerksam, dass der Gerichtsumbau seiner Meinung nach in seinen Zuständigkeitsbereich und nicht in jenen des WVP-geführten Liegenschaftsressorts fallen müsse.